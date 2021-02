Robot cuiseur, la star des cuisines

Ils sont encombrants, complexes, bruyants, chers... Et pourtant, on se les arrache. Les robots cuiseurs multifonctions sont les nouvelles stars des cuisines. On les trouve toute l'année dans les grandes enseignes d'électroménagers. Mais les deux appareils les plus vendus ne sont pas présents dans ces magasins. Les marques utilisent d'autres circuits.

Autre marque, autre stratégie commerciale. Ici, on mise sur le prix bas et la rareté. Les ventes flash n'ont lieu que deux fois par an et déclenchent souvent des scènes d'hystérie. Mais ça marche : "plus de 200 pièces vendues en un quart d'heure". Mais comment expliquer une telle différence de prix ? Comment passe-t-on de 359 euros à 1 359 euros ? La réponse, c'est le pays de fabrication. Les robots chers sont fabriqués en France et les moins chers en Chine. Cette diversité de prix permet aux utilisateurs de choisir en fonction de leurs budgets et de l'utilisation demandée.