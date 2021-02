Rosette de Lyon, moutarde de Dijon... des produits vraiment régionaux ?

Pour connaître l’origine de la moutarde de Dijon et des escargots de Bourgogne, nous avons demandé à Camille Dorioz, responsable de campagne à Foodwatch, de nous éclairer sur le sujet. "La moutarde de Dijon est une recette traditionnelle de Dijon mais aujourd’hui la plupart des graines de moutarde sont produites au Canada, premier producteur mondial. Les escargots de Bourgogne, c’est le nom de l’espèce d’escargots. En fait, ils peuvent venir d’à peu près partout en Europe et on sait qu’ils sont majoritairement produits en Europe de l’est", explique-t-il.

L’équipe de TF1 s’est rendue dans une entreprise d’escargots de Bourgogne. Là encore, la responsable confirme : "On reçoit à peu près 50 tonnes d’escargots des pays d’Europe de l’est pour toute notre production de l’année. L’escargot est venu à un moment donné en France, mais il est reparti ensuite dans ses pays d’origine parce que les conditions n’étaient plus présentes à cause des pesticides et de la destruction de son habitat naturel." Chaque année, 3.2 millions d’escargots sortent de l’atelier. Aujourd’hui, une autre société s’est lancé un défi, celui de lancer une filière d’escargots 100% français.

Dans les supermarchés, les produits régionaux sont mis en avant. Il arrive parfois aux responsables des magasins de se tromper sur leur provenance. "On met en avant tous nos produits pour bien montrer qu’ils sont d’origine française. Cependant, quand on n’a pas la matière première en France ou pas en volume suffisant, les producteurs vont aller se servir dans des pays de manière anecdotique", affirme la responsable.