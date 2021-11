Salon du Made in France : l’innovation bleu-blanc-rouge

Remplir le frigo, peut-être avec du Roquefort, du moutarde, du saucisson bourguignon. Et pour ceux qui préfèrent le sucré, ce fabricant de la Loire propose 24 goûts de pâte à tartiner différents, 6 euros le pot de 280 grammes. Le plus vendu, ce mélange de chocolat, de noisette et de crêpe dentelle. Mais attention aux caries. En vacances, c’est bien connu, certains ont tendance à se laisser aller. Heureusement, les plus fainéants peuvent utiliser cette drôle de brosse à dents. Seulement dix secondes, à peine le temps de s’habituer aux vibrations.