Sandwichs : qui va détrôner le jambon-beurre ?

2,7 milliards de sandwichs sont consommés chaque année en France, loin devant les burgers et les pizzas. Rapide, pratique, ... Le sandwich doit ce succès à ses nombreux atouts. Autre avantage, son prix, qui tourne autour de quatre à sept euros l'unité. En moyenne, les Français consacrent dix euros pour leur repas du midi. Et si le sandwich reste incontournable, c'est parce qu'il a évolué.

"Il y a beaucoup d'autres recettes qui se sont développées au fil du temps, à base de poulet, des sandwichs végétariens. Mais ce qui s'est développé le plus, c'est les variétés de pains autour du sandwich. On a le sandwich baguette en majorité, mais on a aussi d'autres pains comme le pain suédois, le pain de mie ou d'autres variétés de sandwichs qui viennent diversifier l'offre du boulanger", explique Nicolas Nouchi, directeur des études - CDH Expert (Entreprise spécialisée dans la Big Data et le business intelligence).