Savez-vous d’où viennent les fruits que vous achetez ?

REPORTAGE - Ce mardi, le JT de TF1 a voulu savoir comment vous vous renseignez sur la provenance des produits que vous achetez. Sur les marchés, que regardez-vous ?

Sur le marché, de nombreux clients sont attentifs aux étiquettes. Ils recherchent les fruits et légumes français et surtout ceux de la région. "Moi j'aime bien venir au marché pour faire vivre les petits producteurs du coin", confie une cliente. Et quand rien n'est indiqué, certains préfèrent rester prudents.

Toute l'info sur Le 13h

Une habitante d'Agde (Hérault) a ses habitudes. Elle vient toujours acheter ses fruits et légumes chez les producteurs du marché. De nombreux vacanciers privilégient aussi les circuits courts. "Pourquoi aller acheter des produits qui viennent de 500 ou 1000 km ? Je ne vois pas l'intérêt", lance l'un d'entre eux. Alors, les producteurs jouent le jeu. Certains complètent leur production avec des fruits et légumes de la région. "C'est local et ça fait fonctionner l'économie", se justifie Vincent Marco, un producteur.

Peu importe si les produits français sont plus chers, certains préfèrent mettre le prix. Pour se donner le plus de chance d'acheter des produits français, mieux vaut s'assurer que se sont bien des fruits et légumes de saison.

