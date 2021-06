Smartphones reconditionnés : garantie, batterie... Les pièges à éviter

ASTUCES - Ces appareils de seconde main, recyclés, coûtent beaucoup moins cher que lorsqu'ils sont neufs. Le marché du reconditionnement a le vent en poupe, mais les objets reconditionnés sont-ils fiables ? Comment en être sûr ?

Étudiante en Histoire, Victoria a dépensé 350 euros pour s'offrir un téléphone reconditionné. Une bonne affaire pensait-elle. Mais au bout de six mois, un problème de batterie l'a contrainte à renvoyer son nouveau gadget. Comme la garantie était encore valable, un nouveau lui a été envoyé. Rebelote un an plus tard, sauf que la garantie avait expiré. Bilan ? Victoria a dû s'acheter un nouveau portable.

Comme elle, environ un Français sur trois aurait déjà acheté un smartphone d'occasion, selon les chiffres publiés ce lundi par l'entreprise française spécialisée dans le reconditionnement de smartphones, Recommerce. Mais comment être sûr de la qualité du produit ? Peut-on échapper à la loterie des achats en ligne ?

Vérifier l'acheteur et privilégier les garanties longues

David Mignot, cofondateur de la start-up française Yes-Yes, spécialisée dans le reconditionnement a des astuces pour permettre aux consommateurs d'éviter les pièges. En premier lieu : la batterie. Devant les caméras de TF1, l'entrepreneur montre un cas précis de téléphone qui, tel quel, pourrait poser problème à son futur propriétaire. "On a une batterie qui charge à 84% donc c'est plutôt bien, mais qui a plus de 1000 cycles de charge. Donc on va changer la batterie, car elle a eu un nombre de charges et de décharges trop important." Son conseil : éviter les batteries qui ont déjà été rechargées plus de 550 fois.

Autre point de vigilance : la qualité des pièces de rechange utilisées. Comme la couleur de l'écran, si la luminosité a un aspect naturel, c'est que l'écran est de bonne qualité. Le teint jauni ou un peu terne peut en revanche faire mal aux yeux sur le long terme. Enfin, dernière règle de prudence et pas des moindres : vérifiez toujours à qui vous achetez. Comme l'explique, Melinda Davan-Soulas, journaliste spécialiste de la Tech, au micro de TF1, qui met en avant la différence entre les reconditionneurs qui révisent eux-mêmes les appareils et les "places de marché" qui servent uniquement d'intermédiaire entre l'acheteur et la personne qui a remis à niveau le smartphone. "En général, le nom du reconditionneur est sur le côté", précise la journaliste qui recommande aussi de lire scrupuleusement les avis et de privilégier les garanties durant entre 12 mois et 2 ans, la durée de vie moyenne d'un smartphone.

