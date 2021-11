SNCF : des prix gelés en 2022 pour faire face à la concurrence

Selon l'étude d'un cabinet indépendant, la réponse est oui et non. Et pour cause, sur ses grands axes ferroviaires, les tarifs des Ouigos, les TGV low-costs, ont effectivement baissé de 15% en deux ans. Mais les TGV classiques, qui représentent la majorité des déplacements, ont vu leur tarif augmenter de 2%. En outre, ce gel des tarifs ne concerne pas les trains régionaux. Pour les TER par exemple, le prix des billets n'est pas fixé par la SNCF, mais par les régions. Et à ce jour, aucune hausse n'est annoncée pour l'année 2022.