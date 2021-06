Vacances : trois bons plans pour payer moins cher

Il existe un dispositif très avantageux appelé "billet de congé annuel". Il s'agit d'un formulaire à remplir qui ne paye pas de mine, mais permet d'obtenir au moins 25% de réduction (50% si vous payez avec des chèques vacances) pour voyager en train une fois par an. Cet avantage méconnu date du Front populaire et des congés payés de 1936. Le formulaire est disponible ici sur le site de la SNCF . Précision importante : la réduction ne se cumule pas avec d'autres promotions, par exemple si vous avez une carte senior.

Là aussi, il y a une solution. Vous pouvez payer les péages d'autoroute en chèques vacances... si vous avez la chance d’en avoir. En l'absence de guichet, tout se passe avec un badge de télépéage. Il faut prendre un abonnement spécial chèques vacances. Quatre sociétés (Vinci, APRR, ATMB et Sanef) le proposent. Le dispositif est presque gratuit : il ne coûte que le prix du timbre pour envoyer vos chèques vacances et charger votre badge. En revanche, il faut anticiper, les démarches prennent une dizaine de jours au total.

Et une fois sur place, comment faire baisser la facture ?

Où que vous soyez, poussez la porte de l'office de tourisme. De plus en plus de départements font des cadeaux aux vacanciers. La Manche par exemple : une nuitée réservée, dix euros offerts pour un loisir, tel qu'une sortie en bateau. Autre département, la Mayenne : vous visitez un château, on vous donne dix euros en bons d’achats pour déjeuner au restaurant. Évidemment, il faut choisir une table locale puisque le but est de soutenir les commerçants du coin.