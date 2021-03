Soins corporels : que trouve-t-on dans nos déodorants ?

"Antistress", "Efficacité 96 heures", "Sans alcool", "Bio". En stick, en bille, en spray, en crème. Déodorant ou antitranspirant. Pas toujours simple de s’y retrouver parmi la kyrielle de produits disponibles dans les rayons des supermarchés ou des officines. D'autant que nous ne sommes pas tous égaux face à la transpiration. "J'ai tout essayé", confie un client, mettant en cause leur efficacité. Pour d'autres, au-delà de leur pouvoir désodorisant, c'est avant tout l'aspect santé qui prime. "C’est souvent difficile de trouver un déodorant qui soit à la fois efficace et propre pour la santé entre guillemets", constate une consommatrice devant une caméra de TF1.

Peu de gens le savent, mais un déodorant, à la différence d'un anti-transpirant, agit uniquement sur les odeurs corporelles, explique Laurent Dormont, biologiste et chercheur CNRS au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutionnelle (Cefe) à Montpellier. "La transpiration est totalement inodore contrairement à ce que pensent les gens. C ’est la présence de bactéries qui transforment les molécules présentes dans la sueur et les rend très odorantes", démystifie le scientifique. Alors pour éviter de transpirer, pas d'autre choix que d'utiliser un antitranspirant. "Il utilise des sels d’aluminium qui vont agir sur les glandes qui produisent la sueur en bouchant les pores, dans le but d'empêcher la sueur de sortir à la surface de la peau", explique ce scientifique.