Soins optiques : le bilan mitigé du "100% santé"

Il nous faudra demander explicitement à voir les montures bon marché. Elles sont reléguées au fond. Dans cet autre magasin indépendant, on vend surtout des lunettes de créateur. Là aussi, les montures "100% santé" sont cantonnées à l'arrière. Ce professionnel me déconseille surtout les verres progressifs bas de gamme moins confortables, moins performants et à la technologie plus ancienne.