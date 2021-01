"Du jamais vu" : ces produits soldés comme jamais avec la crise du Covid

Vous avez été beaucoup à privilégier le confort pendant le confinement. Vous trouverez donc moins de pyjamas ou de pantoufles en soldes cette année. En revanche, c’est peut-être le moment de vous couvrir pour prendre l’air. L’enseigne de vêtements de sport que vous voyez dans le reportage de TF1 en tête de cet article affiche des remises qui ne devraient normalement intervenir que lors d’une deuxième, voire d’une troisième démarque. Elle propose notamment des doudounes à prix cassés, l’occasion de réchauffer un peu votre porte-monnaie.

Pour un autre bon plan inédit, direction le rayon maquillage. "On va jusqu’à du moins 70% sur des marques qui n’étaient jamais vues en soldes, c’est vraiment un grand cru pour les consommateurs", assure à TF1 Quentin Reygrobellet, cofondateur du site de produits de beauté Blissim. Avec le télétravail et le masque en effet, on se maquille moins souvent, et cela a des répercussions sur les prix des cosmétiques. Vous pouvez obtenir, par exemple, un fond de teint haut de gamme pour moitié prix et illuminer votre sourire avec un rouge à lèvres à moindre coût… que l’on ne verra malheureusement pas sous votre masque.