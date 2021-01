Soldes d'hiver : en pleins préparatifs, les commerçants dans l'incertitude

À Strasbourg (Bas-Rhin), l'heure est aux derniers préparatifs pour Laurent Zentz, gérant du magasin Élan Chaussures, deux jours avant le coup d'envoi des soldes d'hiver. "Avec le Covid, on a eu quelques mois de fermeture et on a du stock. On va alors faire beaucoup plus de soldes", explique-t-il. D'ailleurs, dans sa réserve, 200 m2 de paires de chaussures attendent d'être vendues et la nouvelle collection arrive dès le mois de février. "On risque d'avoir un problème si les clients ne viennent pas, mais on reste confiants", dit Laurent.