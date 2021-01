Soldes, c'est parti : à quoi s'attendre avec le couvre-feu et l'abondance des stocks ?

Dans le viseur des commerçants ? L'épreuve du couvre-feu à 18h. Alors que les enseignes doivent tirer le rideau plus tôt, elles ont aussi pour objectif de réduire au plus vite les stocks de vêtements qui s'empilent depuis un an. Mais un dernier facteur entre également en jeu : les clients seront-ils au rendez-vous ? Tour d'horizon de rabais hivernaux très particuliers qui s'étalent sur quatre semaines.

Plusieurs chaînes - Monoprix, Camaïeu ou Zara notamment - ont aussi décidé de devancer l'appel des soldes. À travers cette initiative, les commerçants prennent de l'avant sur leurs concurrents et passent ainsi à l'offensive plus rapidement. Sur les étiquettes colorées, on peut voir afficher -50% à - 60%. L'objectif de ce s soldes anticipés est clair : vider une grande partie des stocks mais aussi se préparer face à un éventuel nouveau confinement.

Cette année, les commerçants se retrouvent avec une montagne de produits sur les bras. La faute au confinement et au couvre-feu ayant empêché les Français de craquer pour une nouvelle tenue. Avec le Covid-19, les clients commencent à avoir de nouvelles habitudes et le shopping fait moins partie de leur quotidien. "En télétravail, les gens ont moins besoin d'acheter de nouveaux vêtements", lâche un commerçant situé en région parisienne. À la veille des soldes d'hiver, le professionnel se retrouvait avec 20% d'invendus de plus que par rapport à l'année dernière.

Même constat à Strasbourg. Laurent Zentz, gérant du magasin Élan Chaussures espère se délester d'une partie de ses produits. Dans sa réserve, 200 m2 de paires de chaussures attendent d'être vendues. Et le temps presse car la nouvelle collection arrive dès le mois de février. "On est confiants", affirme timidement le commerçant.

Pour attirer les clients, les enseignes prévoient de casser les prix. "D'habitude, on commence à -20% mais là on va plutôt faire -50%", annonce le commerçant de la région parisienne. Mais ces rabais importants vont-ils suffire à attirer les clients ? Avec la crise sanitaire et l'incertitude liée au Covid-19, certains restent frileux : " Actuellement, on n'est pas payé à 100% alors on essaie d'économiser. On ne sait pas s'il y aura un autre confinement", admet un passant.