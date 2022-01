Soldes : les nouvelles astuces des grandes enseignes

En proposant un important rabais, les marques gagnent-elles encore de l'argent ? Le plus souvent, il reste bel et bien une marge. En moyenne, une enseigne vend ses vêtements trois fois plus chers que leur coût de fabrication. Prenons par exemple une chemise qui coûte 10 euros à produire. Elle est revendue 30 euros en rayon. À moins de 50%, elle passe à 15 euros. Il reste donc encore 5 euros de marge à l'enseigne.

Il y a tout de même quelques exceptions où il faut vendre à perte. La pratique est autorisée, mais uniquement pendant les soldes. Pour proposer des prix si bas, il y a un impératif pour les géants du prêt-à-porter. Vendre en grande quantité pour écouler les stocks, une mission de plus en plus difficile à en croire certains. Avec la multiplication des promotions tout au long de l'année, les soldes ne font plus autant recette.

Comment relancer alors les ventes tout en gardant des prix attractifs ? La chaîne de prêt-à-porter masculin Celio a complètement revu sa stratégie. Elle a choisi d'arrêter la plupart de ses promotions en dehors des périodes de soldes. En contrepartie, elle a baissé ses prix de 5 à 15 % et ils ne bougeront plus. Pour le directeur, Joannes Soënen, l'objectif est d'attirer plus de clients, y compris lorsqu'il n'y a aucun rabais dans le magasin. "Quand on fait beaucoup de promotions, quand le marché fait beaucoup de promotions, ça brouille les messages parce que finalement, il y a une notion de confiance. On ne sait plus à quel moment il faut acheter. Aujourd'hui, avec ce que nous avons fait, la confiance est rétablie parce que quand on sait qu'on achète le 12 janvier ou quand on achète le 24 décembre, on aura le bon prix, le même prix toute l'année", argue-t-il.