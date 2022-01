Soldes : où sont passés les clients ?

La promesse est alléchante. Mais ce samedi matin, à 10 heures, dans les rues de Strasbourg (Bas-Rhin), c'est loin d'être la foule. Dans les magasins, il y a parfois plus de vendeurs que de clients. C'est certain, ces soldes d'hiver démarrent très mollement. Il faut dire que les ventes privées sont passées par là. "Les soldes n'ont plus l'aura d'avant. Mais c'est quand même un moment magique", affirme Pierre Bardet. Difficile de partager cette magie. Omicron dissuade sans doute certains consommateurs. Pourtant, cette année, les ristournes démarrent fort.

Dans un magasin de décoration, on aimerait bien réduire les stocks et proposer de nouveaux objets. Pour cela, il faut casser les prix. On tente des prix chocs pour déclencher des achats d'impulsion. C'est le principe. Mais dans ce brouillard peu engageant, les consommateurs sont plutôt moroses. Le budget que les Français consacreront cette année aux soldes d'hiver est prévu à la baisse. Il serait de 250 euros, contre plus de 320 euros en 2021. Rien n'est encore joué. Nous avons jusqu'au 8 février pour faire notre choix.