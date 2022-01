Soldes : où sont passés les clients ?

Le démarrage est un peu timide pour un premier week-end de solde dans un centre commercial de Nice. "C'est relativement calme. On sent une grosse différence par rapport aux soldes précédentes", constate Océane Brebant, vendeuse "Sud intérieur", à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes). Le covid joue les troubles fêtes. "Je pense que ça fait peur aussi. Les gens n'ont pas envie de se coller", poursuit-elle. Et le budget est plus serré. Compter 241 euros en moyenne pour ces soldes d'hiver, soit 79 euros de moins que l'an dernier. Résultat, les clients se laissent moins tenter en boutique.