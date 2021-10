Stages dédiés aux champignons : savourer les trésors de l'automne en toute sécurité

Régis Marcon préconise de faire attention et d'aller voir des spécialistes, souvent des pharmaciens, si on ne savait pas reconnaître un champignon. Comment les laver ? Faut-il les blanchir ? Quelles sont les techniques de cuisson ? La demande est telle que des participants sont encore dans des listes d'attente. Ces stages sont de plus en plus nombreux pour savourer les trésors de l'automne en toute sécurité.