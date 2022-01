Supermarchés : les fausses bonnes promos épinglées par 60 millions de consommateurs

Pour le vérifier, 60 millions de consommateurs a mené l'enquête dans six grandes surfaces. Résultat, si "la majorité des produits annoncés avec une ristourne ont été payés en caisse avec la remise prévue et au prix indiqué", l'association a identifié plusieurs "anomalies" et identifié sept grands types d'embrouilles.

Le lot de deux plats cuisinés à -30%, un paquet de chips à -40% ou encore un paquet de céréales avec 15% de plus gratuit... Les supermarchés regorgent de ces promotions et nombreux sont les consommateurs à y être attentifs. Mais ces promos sont-elles vraiment de bonnes affaires ?

Il arrive ainsi que les supermarchés gonflent le prix de référence des produits sur leur catalogue et sur l’affiche en magasin afin que les consommateurs aient l’impression de faire des bonnes affaires. Ensuite, certains produits sont absents avant et après la période de promo. C’est-à-dire qu’ils ne sont vendus que pendant la période de promotion.

Autre entourloupe : gare aux formats des produits. Les promotions sont parfois l’occasion pour les magasins de vendre des "offres limitées", "saisonnières", "maxi format"… qui ne sont pas toujours avantageuses ou du moins trompeuses. Par exemple, une boîte de 50 sachets de thé, deux fois plus grosse qu'une boîte classique, coûte en réalité au final sept centimes de plus.

Certaines promos commencent par ailleurs parfois avant la date prévue indiquée sur les catalogues. Ce devrait être une bonne nouvelle mais là encore, les produits se retrouvent en rupture de stock avant que la promo n’ait commencé. "Les dates indiquées sur le catalogue ne sont qu’indicatives pour certaines promos et le prix remisé peut parfois être considéré comme un prix habituel", écrit 60 millions de consommateurs. D'autre part, dans certains magasins, des produits se retrouvent plus chers après la promo qu’avant. Sur une boîte de chocolats, la réduction est bien réelle mais une fois la période de promotion passée, le prix de base a augmenté de 80 centimes.

Quel est donc l’intérêt pour les grandes enseignes ? "On va vers des augmentations de prix très importantes dans les grandes surfaces et il est à craindre que les promotions servent de paravent à ces augmentations. On va brouiller l’image du prix pendant la promotion et le produit va ressortir bien plus cher après la promotion qu’avant", répond Lionel Maugain, journaliste pour le magazine 60 millions de consommateurs, dans le reportage du 13 h de TF1 en tête de cet article.

Pour être certains de ne pas vous faire avoir, regardez toujours le prix au litre ou au kilo et comparez les catalogues des différentes enseignes. Faire de bonnes affaires est un travail à temps plein.