Supermarchés : vers une hausse des prix des aliments à la rentrée ?

Les prix flambent. Plastique, carton, blé... de nombreuses matières premières ont vu leur coût grimper jusqu'à plus de 50%. En cause : la demande mondiale explose avec la reprise économique. Cette inflation ne se ressent pas encore dans les rayons de supermarchés, qui enregistrent même une légère baisse de 0,3% sur leurs produits depuis le début de la crise sanitaire.

Mais pour absorber cette hausse, les industriels réduisent leur marge. "On fait un effort sur nos marges", confirme Dominique Amirault, président de la Fédération des entreprises et des entrepreneurs de France (FEEF), dans le reportage de TF1 en tête d'article, qui a vu les bouteilles de vin en verre croître de 10%. "Toutefois on ne peut pas aller au-dessous d'un certain seuil dans la mesure où nos marges ne sont déjà pas très importantes et qu'elles nous servent à investir dans l'avenir."

À terme, les fabricants pourraient ainsi répercuter ces hausses sur les distributeurs et les consommateurs en augmentant les prix des produits alimentaires. Sinon, ils se tourneront vers d'autres méthodes plus discrètes. "On peut jouer sur les recettes", explique Yves Puget, directeur de la rédaction du magazine spécialisé dans la grande distribution LSA. "Là où il y avait du beurre, on met de la margarine. On peut aussi jouer sur les quantités. Là où il y avait plus de 100 grammes, on ne met plus que 80 grammes. Au lieu de 10 gâteaux, on n'en met plus que 8."