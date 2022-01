Mutuelles : le prix des complémentaires santé va (aussi) augmenter en 2022

POUVOIR D'ACHAT - Ces derniers mois, les dépenses de santé des Français ont nettement augmenté. Conséquence directe, les cotisations pour les mutuelles vont augmenter de 3,4% cette année.

Un énième coup dur pour le portefeuille des Français. Alors que l'année 2021 a été marquée par l'explosion du prix des énergies et une forte inflation, l'exercice suivant ne démarre pas sous les meilleurs auspices. La fédération nationale de la mutualité française (FNMF) a, en effet, annoncé jeudi que le prix des mutuelles allait augmenter de 3,4% en 2022. Une nouvelle que les Français interrogés par TF1 accueillent avec fatalisme dans le reportage ci-dessus. "J’imagine que s’ils augmentent leur tarif, c’est que les coûts de la santé augmentent", lance un homme, lucide. "Les cotisations mensuelles, sur ces cinq dernières années, ont augmenté et les remboursements ont tendance à stagner", se désole un autre. "Je n’ai plus de mutuelle. Je payais cher et j’étais très mal remboursée", abonde une femme.

Mais du côté des mutuelles, on relativise une augmentation justifiée et modérée. "En 2021, les remboursements des mutuelles ont augmenté de façon inédite", affirme Séverine Salgado, directrice générale de la FNMF. Cela s’explique par le "rattrapage de soins reportés à cause du Covid-19" et par "l’entrée en vigueur du remboursement intégral des soins", notamment le remboursement à 100% des achats de lunettes, des prothèses dentaires ou des appareils auditifs, ajoute-t-elle.

En outre, cette augmentation est loin d’être une première. Les cotisations avaient déjà augmenté de 2,6% l’an passé, et même 7% à 10% de plus pour des mutuelles indépendantes. En 20 ans, elles ont même doublé et ce n’est pas près de s’arrêter. "L’augmentation des mutuelles est inéluctable d’année en année. Elle tient à deux facteurs : d’un côté le vieillissement de la population – les séniors consomment plus de soins de santé – et de l’autre l’évolution des technologies médicales, de plus en plus coûteuses", souligne Stéphanie Duraffourd, chargée de relations presse à Assurland.com, un comparateur d'assurance. En deux décennies, les dépenses de santé des Français sont passées de 140 à 272 milliards d’euros par an.

