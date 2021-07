Taux des crédits immobiliers au plus bas : le bon moment pour renégocier ?

"On constate qu'il y a des clients qui ont renégocié leur prêt il y a deux ans, deux ans et demi, et qui aujourd'hui face à des taux historiquement bas, nous resollicitent pour faire une étude et se rendre compte que ça vaut encore le coup de pouvoir renégocier son prêt", s'exprime Sophie Ferreira, directrice de l'agence Vousfinancer Houdan.