"Taxe Covid" : la hausse des tarifs des complémentaires santé épinglée par l'UFC-Que Choisir

Alors que la crise liée à la pandémie du Covid-19 continue de toucher durement les Français, aussi bien sur le plan sanitaire que social et économique, l’UFC-Que Choisir pointe du doigt ce jeudi 21 janvier une hausse du prix des complémentaires santé en ce début d’année 2021. Dans son communiqué, l’association de consommateurs indique avoir étudié "623 contrats individuels, provenant de 123 organismes complémentaires différents" et constaté une inflation des assurances santé d'en moyenne 4,3 % en 2021.

Une hausse inquiétante selon l’UFC-Que Choisir, qui signale qu’elle représente "trois fois plus que l’augmentation du pouvoir d’achat des Français espérée cette année". L'association souligne aussi que cette augmentation s'inscrit dans la lignée des "hausses massives de cotisations de ces dernières années (...) de 4% en 2019 et 5% en 2020". Par an, cela représente un "surcoût médian de 79 euros", pouvant monter à "200 pour un assuré sur cinq", calcule-t-elle. Si la hausse est de 4,3% en moyenne, elle peut néanmoins aller de 0 à 8,5% dans le pire des cas.

En réponse, Albert Lautman, directeur général de la mutualité française, indique que, de base, "les cotisations des complémentaires santé augmentent de 2 à 3% chaque année". "Elles augmentent car les dépenses de santé augmentent, parce qu’il y a toute une série de besoins de la population, qui vieillit et qui a de plus en plus de maladies chroniques, etc".

L'association souligne également qu’il est désormais possible, depuis le 1er décembre 2020, de résilier à tout moment son contrat avec sa mutuelle, tout en déplorant l’illisibilité des offres d’assurance qui constituent un obstacle à une éventuelle résiliation. Dans sa conclusion, l’UFC-Que Choisir demande à l’exécutif un encadrement des offres et une transparence sur les frais de gestion, ainsi que l’accès aux contrats et tarifs sans renseigner de données personnelles, afin que les consommateurs puissent bénéficier pleinement de leur droit de résilier.