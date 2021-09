Taxe foncière : une hausse de plus de 900% à Guéret

Pour se justifier, la communauté d'agglomération évoque des transferts de compétences toujours plus importants, mais aussi la baisse des dotations de l'Etat. Les habitants sont partagés. "On subit et puis voilà" ; "D'un côté, il y a moins de rentrées d'argent, et d'un autre côté quels sont les leviers pour avoir plus d'argent ?" ; "Les services sont nécessaires pour faire vivre une mairie, mais il ne faut pas non plus écraser les gens qui possèdent quelque chose", ont-ils exprimé. La date limite pour payer la taxe foncière a été fixée au 15 octobre. Au-delà, une majoration de 10% sera appliquée.