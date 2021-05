Télévision, smartphone... La location de longue durée, vraiment une bonne affaire ?

Et si louer nos produits de consommation, pour les renouveler régulièrement tout en faisant des économies, devenait la norme ? En tout cas, les contrats de location de longue durée (LLD), réservés autrefois aux véhicules motorisés, s'étendent désormais à de nombreux produits.

Mais il s'agit de bien calculer la rentabilité de ces opérations. "Sur un an ou deux, c'est moins cher de louer un téléphone que de l'acheter neuf, affirme dans le reportage de TF1 ci-dessus Régis Koenig, directeur des offres services et durabilité chez Fnac-Darty, où les smartphones représentent 80% des locations de longue durée. Au lieu de le payer 800 euros, ça coûtera 450 euros sur un an et 600 euros sur deux ans." Mais au-delà de trois ans, louer un téléphone portable n'est plus une affaire rentable.