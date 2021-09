Tendance : les vieux objets peuvent rapporter gros

Au milieu des années 80, le Vectrex, une toute nouvelle console de jeux vidéo, un produit de grande consommation à l'époque est devenu aujourd'hui très recherché par certaines maisons de vente aux enchères. Alexis Jacquemard, commissaire priseur de la Maison Million , prépare sa prochaine vente consacrée aux objets cultes de la décennie 70 et 80. Estimée entre 1 500 et 2 000 euros, une figurine de la Guerre des étoiles constitue le joyau de sa collection. C'est entre 100 et 500 fois plus chers que leur prix d'origine. Ce sont notamment des personnes qui, aujourd'hui peuvent s'acheter des jeux vidéo, mais qui ne pouvaient pas à l'époque, recherchent ce genre de jouets.