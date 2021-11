"Indemnité inflation" de 100 euros : qui va la recevoir et quand ?

MODE D'EMPLOI – Le Parlement a définitivement approuvé "l’indemnité inflation" annoncée par le gouvernement fin octobre face à la hausse des prix, notamment de l’énergie. Qui va la recevoir ? Et quand ? On fait le point.

La prime de 100 euros prévue par le gouvernement pour 38 millions de Français a été validée mercredi par le Parlement, malgré de fortes réserves de la droite comme de la gauche, qui jugent la mesure "injuste". Quand sera-t-elle versée, qui est visé par cette mesure ? Retour sur les conditions de versement de cette prime.

Qui va recevoir l’"indemnité inflation" ?

Cette prime doit être versée aux salariés, indépendants, retraités, chômeurs, allocataires des minima sociaux et étudiants boursiers percevant moins de 2000 euros nets mensuels. Ce sont donc 38 millions de Français qui doivent recevoir cette prime. "Pour payer, les factures, faire des courses, et en plus, ça tombe pendant les fêtes, donc ça tombe bien", réagit une passante, interviewée dans le reportage TF1 en tête de cet article. À noter que son calcul d’attribution a été dénoncé par les partis d’opposition puisque son versement prend en compte seulement le revenu individuel, plutôt que le revenu du ménage. Un choix susceptible d'entraîner des situations injustes pour certains non-bénéficiaires, qui ressentent pourtant eux-aussi les effets de la hausse des prix.

Quand sera-t-elle versée ?

L’indemnité, défiscalisée, sera versée en une seule fois et automatiquement, dès fin décembre, pour les travailleurs non salariés (indépendants, agriculteurs et professions libérales), les étudiants boursiers et les salariés du secteur privé. Si pour un salarié, le temps de travail chez un employeur est inférieur à 20 heures, l'indemnité n'est pas attribuée automatiquement. C'est alors au salarié de se manifester pour recevoir la prime. Le site d'information du gouvernement précise également que les personnes qui ont eu plusieurs employeurs au mois d'octobre recevront l'indemnité auprès de leur "employeur principal". Celui-ci est, soit celui avec qui la relation de travail est toujours en cours, soit celui pour lequel le salarié a effectué le plus d'heures durant le mois d'octobre. Cependant, cela est seulement déclaratif puisque le site précise que ce sont aux personnes "d’informer les autres employeurs qui seraient susceptibles de leur verser l’indemnité, afin ne pas recevoir de double versement". Pour les salariés du secteur privé, ce sont les employeurs qui verseront l'indemnité. Ils seront ensuite remboursés par l’État, en déclarant le versement des indemnités et en les déduisant de leurs cotisations sociales. Si le montant d'indemnité dépasse le montant des cotisations dues, l'Urssaf procèdera à un remboursement.

Parallèlement, les agents publics, les bénéficiaires de minima sociaux et d'autres prestations sociales, les demandeurs d'emploi et les étudiants non boursiers bénéficiaires des aides au logement recevront leur indemnité en janvier 2022. Les 12 millions de bénéficiaires retraités, eux, recevront la prime en février 2022. Pour ces dernières catégories, l'indemnité sera versée automatiquement, sans qu’aucune démarche ne soit réalisée de leur part des bénéficiaires.

