Le maire de Lyon veut mettre fin au cordon bleu dans les cantines, "produit ultra-transformé" par excellence

"On a deux choix, ou rester sur un fonctionnement avec des produits ultra-transformés, tels que le cordon bleu, ou bien aller vers des produits plus bruts, plus sains, de qualité, locaux également, qui sont bons à la santé pour nos enfants, et c'est ce choix-là que nous avons fait à la mairie de Lyon", justifie-t-il. Si le cordon bleu est donc un symbole, c'est bien vers une alimentation plus saine en direction de laquelle les cantines scolaires de Lyon devront se tourner.

En effet, le cordon bleu des cantines et des grandes distributions, comme d'autres produits industriels, contient des dizaines d'additifs, des colorants et des conservateurs. "Là, on a un cordon bleu fait avec un blanc de poulet reconstitué qui ne contient que 37% de poulet, et tout le reste est fait à partir de la dextrose ou de la matière", explique un volailler à propos du cordon bleu industriel.

Au point que toute qualité nutritive est perdue. "Ce sont des aliments tellement transformés, des produits qui ont été raffinés, frits... il n'y a plus les nutriments qui sont essentiels pour la croissance des enfants", souligne la nutritionniste Delphine Negreanu.