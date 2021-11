Travaux de rénovation : la facture ne cesse de grimper

Ces artisans bretons ne savent plus où donner de la tête. Leur entreprise travaille sur une centaine de chantiers comme dans cette maison ancienne. Ils font souvent des travaux d'isolation. Le problème, c'est que les matériaux sont de plus en plus difficiles à obtenir. Cette entreprise a aujourd'hui entre quinze à seize semaines de délais pour être livré sur les chantiers. Un délai trois fois plus lent qu'en temps normal. Partout en France, la rénovation énergétique est portée par le succès du dispositif MaPrimeRénov'. La demande explose et les prix flambent.