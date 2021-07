Travaux et bricolage : les prix de certains matériaux s'envolent dans les magasins

Stéphane vient d'acheter de la peinture pour donner un coup de neuf à ses fenêtres. Tandis que Philippe est en train de refaire sa terrasse. Tous les deux ont confirmé que le prix des matériaux a connu une forte augmentation cet été. Sur tous les rayons bricolage, on constate jusqu'à 10% de hausse à la caisse. Et quand ce n'est pas plus cher, c'est plus rare. Si vous payez plus cher, c'est parce que les prix des matières premières s'envolent. C'est le cas par exemple de celui de l'aluminium dans la fabrication des fenêtres qui a bondi de 61% ou l'acier qui compose les portes de garage qui a augmenté de 57%. La hausse la plus impressionnante est celle du PVC qui atteint 112%.