Trois idées reçues sur la consommation des appareils électroménagers

Pour vous aider à faire plus d'économie, on va revenir sur quelques idées reçues concernant certains appareils électroménagers. Alexia Mayer répond à vos questions.

Souvent, le programme éco du lave-linge est très long et on se demande alors s'il est vraiment économique. Heureusement, même si le lavage dure trois heures, l'appareil utilise 40% d'électricité en moins comparé au programme rapide. Pour cause, la température de l'eau monte moins vite.

Par ailleurs, on a tendance à acheter des appareils électroménagers d'occasion car ils sont moins chers. Pourtant, ce n'est pas un bon plan. Les vieux appareils engendrent plus de dépenses. Selon l'UFC-Que Choisir, un frigo de neuf ans consomme neuf fois plus d'électricité et un lave-vaisselle âgé de 20 ans fonctionne avec trois fois plus d'eau. De plus, les technologies de l'électroménager s'améliorent au fil des années et statistiquement, les pannes arrivent souvent au bout de cinq ans d'utilisation.

Enfin, il n'est pas forcément vrai de penser qu'une télévision neuve est économique. Tout dépend de la taille de l'écran : plus il est grand, plus on consomme de l'électricité. Ainsi, pour faire des économies, il faut se référer aux étiquettes énergie et utiliser la veille automatique.