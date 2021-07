Un bilan très mitigé pour la première semaine de soldes à Chartres

Dans un magasin à Chartres comme dans tant d'autres, on a fait des promotions lors du déconfinement pour liquider les stocks. Des rabais, il y en a eu toute l'année comme nous le confie une cliente. "On attend plus vraiment les soldes", a-t-elle expliqué. Pourtant, dans les rues de Chartres, nous avons tout de même croisé des dizaines de sacs remplis des achats du jour, mais pas question de faire des folies. "Après tous ces mois de diète, on se lâche un petit peu, mais pas à outrance", confie une passante.