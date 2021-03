Un distributeur de boissons à Nantes déstocke des milliers de litres de bière et de vin

Du jamais vu ! À Carquefou, près de Nantes, Atlantique Boissons est l’une des plus grosses entreprises françaises dans le secteur de la distribution de boissons. La société approvisionne principalement les cafés et restaurants. Avec leur fermeture, le chiffre d'affaires de l’entreprise connaît une forte baisse. L'établissement a alors décidé de vendre son stock aux particuliers. Alors qu’il employait plus d’une cinquantaine de personnes avant la crise sanitaire, 95% des salariés sont aujourd’hui au chômage partiel mais l’opération mise en place depuis peu nécessite le retour de quelques employés. "Ça fait du bien de retravailler un petit peu, de revoir les collègues et de voir qu’il y a un petit peu d’avenir quand même pour notre profession", affirme un salarié.