Un engouement mondial pour les échecs

64 cases, 32 pièces, deux couleurs et des millions de combinaisons. Les échecs sont un des passe-temps de nos ainés, mais aussi, ces derniers temps des jeunes. Dans les magasins spécialisés, les ventes explosent. Cet engouement est dû au fait qu'on mange les pièces de l'adversaire en prenant le temps. Des codes différents des jeux vidéo. Mais l'autre raison de cet engouement, c'est la série "Le jeu de la dame". Depuis sa sortie fin octobre sur une plateforme de vidéo, le monde entier, notamment les femmes se passionnent pour l'échiquier. Dehors ou à la maison, on peut y jouer lentement, mais aussi à toute vitesse.

Travailler et s'entraîner, sur certains sites spécialisés propose des parties gratuites en ligne. Leurs fréquentations ont été multipliés par six le mois dernier. Il y a 48 ans déjà, un match a déchaîné toutes les passions. Le jeu se diffuse dans le monde occidental, mais les grands maîtres restent les Russes. Le duel entre Garry Kasparov et l'ordinateur Deep Blue tient en haleine une partie de la planète. Pour la première fois, une machine bat un champion du monde. Le jeu prend alors une autre dimension et fascine encore plus.