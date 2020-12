Un gagnant à 200 millions d'euros : ce que l'on peut s'offrir

6, 9, 13, 24, 41, 3 et 12, c'est la combinaison gagnante qui permet de tutoyer le paradis. Le gain de cet euro million, c'est le prix de l'île de Skorpios en Grèce, propriété d'Aristote Onassis estimé à 200 millions d'euros. Avec un tel capital, le gagnant se hisse à la 410e place des hommes les plus riches de France. C'est énorme, et pourtant, c'est 500 fois moins que Bernard Arnault, première fortune du pays. Une somme équivalente à 4 millions d'euros qui dépasse l'entendement.

Mais avec 200 millions d'euros, on peut voir grand. S'acheter deux Airbus A320 ou financer Les Restos du cœur, dont le budget annuel est de 190 millions d'euros. Pour ceux qui se voient déjà en haut de l'affiche, 200 millions d'euros, c'est le budget du dernier film Avengers. Mais peut-on tout s'offrir ? La réponse est non. Le joueur Neymar a par exemple coûté la bagatelle de 222 millions d'euros au PSG. Kylian Mbappé en revanche entre dans le budget. Une bonne nouvelle toutefois pour les fêtes. Avec ce pactole, on peut déboucher plus de deux millions de très bonnes bouteilles de champagne. Faire fi de la crise de foie avec 10 millions de boîtes de chocolat ou s'offrir 50 tonnes de caviar.