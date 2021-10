Un supermarché doit-il impérativement respecter les promotions annoncées sur catalogue ? Le 20H vous répond

Les tarifs de mon assurance habitation ont augmenté. Est-ce que je peux résilier mon contrat pour cette raison ?

Oui, c’est un motif de rupture anticipée, moins d’un an après la signature du contrat. Vous devez alors faire votre demande de résiliation par courrier recommandé, avec accusé-réception. Un modèle de lettre est disponible ici. "Attention toutefois à bien relire les conditions générales de vente, car certains assureurs prévoient une clause de révision des prix", explique le comparateur d’assurance LeLynx.

Attention également à ne pas vous retrouver sans assurance habitation. Même pendant quelques jours, cela pourrait avoir des conséquences catastrophiques : en cas de sinistre, un incendie par exemple, vous n’êtes pas couvert.

Est-il possible de résilier son contrat pour d’autres motifs ? Dès que votre contrat a plus d’un an d’ancienneté, vous pouvez changer d’assureur à tout moment sans vous justifier et sans encourir de pénalités financières. C’est prévu par la loi Hamon pour l’assurance habitation, mais aussi auto et les complémentaires santé.