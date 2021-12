Une conteuse pour Noël : les parents lui disent merci

Parmi les cadeaux de Noël, il y a forcément des conteuses. Ce sont des petites boîtes à histoire qui font malheur auprès des enfants grâce à leur univers sonore. Il suffit de fermer les yeux pour s'y croire.

Dans les magasins de jouets, difficile de passer à côté. On les appelle fabrique à histoires, lecture éducative, conteuse. Vendues entre 30 et 90 euros, les boîtes à histoires figurent désormais dans le top dix des ventes pour Noël. Avec 700 000 exemplaires déjà écoulés, voici la plus vendue en France. Elle est interactive. Pas besoin de savoir lire donc ou solliciter un parent pour s’en servir, tout en les détournant des écrans. Mais comment les intéresser ?

Pour tenir ces jeunes auditeurs en haleine, les fabricants font appel à des comédiens professionnels et soignent de plus en plus la qualité audio de leur contenu. Et pour aider encore plus les enfants à voyager, ce sont ses figurines préférées qui déclenchent l’histoire une fois posées sur la boîte.

Sur ce marché, désormais, très concurrentiel, le made in France commence à tirer son épingle du jeu. Dans cette usine de Malville, près de Nantes, on produit des cartes électroniques, pièces essentielles au fonctionnement des conteuses, fabriquées par cette jeune entreprise française. Les parents seront-ils sensibles à l'argument que c’est un “produit durable, réparable, sans colle” au moment de faire leurs achats ? Dans ce nouvel univers de sons et d'histoires, les enfants ont l’embarras du choix.

Reportage C. Adriaens-Allemand, M. Gatineau

