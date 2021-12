Vacances à la montagne : les bons plans de dernière minute

Le taux d'occupation est proche de 95% dans les plus grandes stations des Alpes. Mais pas seulement. "Par effet domino, on se reporte sur les stations de moyennes montagnes. Et dans les Pyrénées et dans le Massif Central, on a une fréquentation et un niveau de remplissage qu'on n'a pas vus depuis 20 ans", a indiqué Émeric Magnan, directeur commercial et marketing de VVF.