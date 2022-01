Vacances d'été : déjà l'heure des réservations

Une grande maison, si possible avec piscine, c'est ce que recherchent les clients de cette plateforme de location. Sur les 6 500 offres du catalogue. 32% ont déjà trouvé preneurs pour juillet-août, soit 25% de plus qu'en janvier 2019. Les destinations en revanche restent les mêmes. Ceux qui choisissent l'étranger préfèrent rester en Europe. Italie, Croatie et Espagne sont les destinations les plus demandées en ce début d'année.