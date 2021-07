Vacances d’été : le budget des Français à la loupe

Ça y est, on sait combien les foyers prévoient de dépenser durant ces vacances d'été. On fait le point.

Cet été, les ménages prévoient de dépenser 1 500 euros en moyenne. Néanmoins, ça reste une moyenne, car une famille avec deux enfants dépense 1 700 euros. Et cela passe à 2 000 euros quand on a quatre enfants. Si on rentre dans le détail, cette somme prend en compte le logement, les courses alimentaires et les sorties.

Année après année, ce budget évolue peu, parce que les vacances c'est sacré. D'ailleurs, cette année, 82 % des Français vont partir en vacances. On remarque également une nouvelle tendance. Un Français sur deux va privilégier cet été l'hébergement chez les amis ou la famille. Pour cause, ils veulent avoir plus de sous à dépenser pour les loisirs. On constate en effet une vraie envie de se faire plaisir.

Enfin, nos habitudes de vacances ont aussi évolué. En parcellant leurs congés payés tout au long de l'année, les Français vont partir six jours seulement cet été. Côté destination, les Français vont privilégier l'Hexagone. Et sans surprise, les plages attirent les vacanciers devant la campagne et la montagne.

