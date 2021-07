Vacances d'été : le budget des Français à la loupe

Charlotte Devillers, ses deux enfants et ses parents, sont en vacances dans les Landes. Ils sont venus de Tours. La famille partage les dépenses. "Le poste péage et carburant a pu être réparti entre nous tous. Ce qui n'est pas négligeable. Pour la location aussi, on a pu accéder à un logement beaucoup plus grand, spacieux avec un tarif finalement plus compétitif", explique cette vacancière. Le budget vacances total pour Charlotte tombe à 1 000 euros dont 600 euros pour sa part de logement. Après de longs mois de restriction, la famille ne lésine pas sur les petits plaisirs.