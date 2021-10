Vacances de la Toussaint : la ruée sur les réservations

Une vue sur l'océan, voilà précisément ce que veulent les vacanciers pour la Toussaint. "J'ai même vu des clients modifier les dates de séjour pour avoir une chambre vue sur la mer", indique Sylvie Le Merlus, directrice commerciale du complexe hôtelier "Atlanthal" à Anglet (Pyrénées-Atlantiques). Dans cet hôtel de la côte basque, les réservations ont de quoi donner le sourire à la directrice. "C'est à peu près 15 à 20 % plus que les autres années. On sent quand même une reprise un petit peu normale", dit-elle. À ce rythme, l'établissement pourrait bien afficher complet et la maison d'hôte "Villa Etchebri" voisine aussi. Depuis quelques jours, les sollicitations des clients sont incessantes.