Vacances : des bons plans pour voyager moins cher

Pour faire baisser la facture des vacances, Garance Pardigon nous propose des bons plans. Comment voyager moins cher ?

Voyager moins cher en train, c'est possible. Ce petit formulaire date des congés payés de 1936, pourtant, il n'est pas très connu. En effet, il est avantageux, mais il est très bien caché sur le site de la SNCF. Il s'agit du billet congé annuel et il n'est pas cumulable avec d'autres promotions. Il permet de bénéficier de 25% de réduction pour voyager en train une fois par an.

Ceux qui voyagent en voiture peuvent payer les péages avec des chèques vacances. Mais c'est un peu compliqué puisqu'il n'y a plus de guichet. Il faut utiliser un badge de télépéage et un abonnement chèques vacances. Cela permet de rouler partout dans le pays. Il y a quatre sociétés d'autoroute qui en proposent et c'est presque gratuit.

Par ailleurs, de plus en plus de départements font des cadeaux aux vacanciers. Dans la Manche, pour une nuitée réservée, on vous offre dix euros pour un loisir, comme un voyage en bateau par exemple. En Mayenne, ceux qui visitent un château reçoivent dix euros de bon d'achat pour déjeuner dans un restaurant.

