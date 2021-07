Vacances : en pleine crise sanitaire, la location de piscines entre particuliers explose

"Est-ce-que les petites savent nager ?", demande Dominique auprès de ses invités d’un jour. Cette habitante des Yvelines, sollicitée par les équipes de TF1 dans le reportage en tête de cet article, a loué par Internet sa piscine à Yohann et Sonia et leurs enfants. Le principe se calque sur celui de la location court-terme de logements via les plateformes de réservation. Pour 35 euros par adulte et moitié prix pour les enfants, la famille profite d’une baignade, mais aussi du jardin, des balançoires et des chaises longues de leur hôte, le temps d’un après-midi.

"En terme d’intimité, c’est vraiment le top", se réjouit Yohann. "On est vraiment en famille, les propriétaires nous laissent beaucoup de liberté. On se sent un peu chez nous !" Aux abords du bassin, pas de restrictions sanitaires, mais les locataires évitent de fait la foule d’une piscine publique. Dominique participe au dispositif depuis trois ans : l’occasion pour elle de se ménager un complément de revenu, mais aussi un moyen de rencontrer des gens.