Pied anti-vol, chargeur de téléphone... Ces parasols ne font pas que résister au vent

Conçu à Toulouse, le Leaf for life promet également de ne pas être emporté par le vent, mais aussi de recharger un smartphone ou une glacière grâce à "un panneau solaire de 16 watts", indique Xavier Aubry, co-fondateur de la société qui l'a mis au point, qui a déjà écoulé plus de 30.000 produits à 180 euros. "Il a un pied excentré et une voile aérodynamique", poursuit-il. "Les forces du vent qui s'exercent sous et sur la voile s'annulent. L'effet de portance est diminué et du coup l'arrachement au sol n'est plus actif."