Vélo électrique : la tendance du rétrofit

En ce moment, cette PME convertie 50 vélos par semaine, soit trois fois plus que l'année dernière. Une croissance portée notamment par les aides à la conversion mises en place par certaines communes comme ici à Lyon. Jean-Philippe et sa femme ont ainsi profité d'un très gros rabais pour leurs deux vélos. “Nos vélos qui nous auraient coûté 1 000 euros, nous reviennent à 500 euros”. Sur Internet, nous avons trouvé encore moins cher avec ces kits à installer soi-même. Mais les professionnelles nous mettent en garde. Certains de ces produits ne sont pas homologués en France.

Pour être dans les clous et donc être couvert par votre assurance, “il y a trois règles à respecter : la première, c’est que le moteur doit être normé en puissance à 250 watts maximum. La deuxième, c’est que l'assistance se coupe au-delà de 25 km/h. Donc, on peut aller plus vite, mais qu’avec son pédalage. Et la troisième chose, c’est que l’assistance ne se lance qu’au pédalage. On ne peut pas avoir de gâchette accélérateur au guidon et accélérer sans pédaler”, explique Antoine.