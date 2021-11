Vente en ligne : le site Wish déréférencé après une enquête de la répression des fraudes

Des guirlandes lumineuses à 4 €, ou encore une bague de fiançailles à 1 €, c'est ce que propose ce site de vente en ligne américain très populaire. Avec ses prix cassés et son marketing agressif, il revendique 500 millions d'utilisateurs dans le monde, pas toujours satisfaits. Des problèmes de qualité confirmés par une enquête des services français de la répression des fraudes. Pendant plus d'un an, ils se sont faits passés pour des clients. Sous un nom d'emprunt, ils ont commandé plus de 140 articles avant de les analyser en laboratoire. Résultat : beaucoup de produits se sont révélés dangereux.