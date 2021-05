Ventes de tuiles : couvreurs et charpentiers assaillis de demandes

Propriétaire depuis cinquante ans, c'est la première fois que ce retraité engage des travaux pour restaurer sa toiture. Il faut dire qu'il y a urgence. Problème, il a fallu patienter plusieurs mois, car cette entreprise de couverture est extrêmement sollicitée. De plus en plus de salariés sont en télétravail. Certains en profitent pour rénover leur intérieur, comme cette propriétaire qui refait toute sa toiture. Pour l'entreprise en charge des travaux, le bouche à oreille a bien fonctionné. Rien que dans cette rue, ce patron a réalisé dix chantiers en un an.

Toute la filière est en ébullition. Ce site de l'Oise est l'un des plus gros fabricants de tuiles en terre cuite. De l'entrée de gamme aux produits plus luxueux, les ventes ont augmenté de 30%. Cette production est 100% made in France, mais pour continuer d'alimenter tous les chantiers, l'usine doit recruter une vingtaine d'ouvriers. Et la demande n'est pas prête de décroître. Avec la hausse des achats de résidence secondaire avec plus d'espaces, c'est aussi tout un nouveau marché qui se profile.