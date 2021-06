Ventes en ligne, locations saisonnières : comment déclarer ces revenus ?

Margaux Duhomme, auxiliaire puéricultrice, arrondit ses fins de mois en vendant des affaires d'occasion sur les plateformes en ligne. Depuis 2020, ces plateformes doivent déclarer les revenus de leurs utilisateurs. Et si vous y vendez des biens d'occasion, vous n'êtes imposables que si vous percevez plus de 3 000 euros par an et si vous faites plus de 20 transactions.