Ventes privées avant les soldes : qui fait la bonne affaire ?

C'est un moyen d'écouler les stocks pour les grandes marques. Mais pour beaucoup de boutiques indépendantes comme celle de Sophie dans le centre de Montpellier (Hérault), suivre le mouvement coûte de l'argent. "Des pré-soldes ont démarré depuis déjà pas mal de temps dans les autres boutiques. Si on veut travailler un petit peu entre la période de Noël et des soldes qui ne démarrent effectivement que le 12 janvier prochain, on est obligé de s'aligner et de faire des prix, et sur certains articles, ne plus du tout avoir de marge".