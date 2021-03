Vers l’interdiction des prospectus dans les boîtes aux lettres : qu'en pensent les principaux concernés ?

Chaque foyer reçoit presque 40 kilos de prospectus par an. Le ministère de l'Écologie souhaite réduire ce nombre. Cette décision inquiète les imprimeurs comme Éric Faurite, le directeur général, de l'Imprimerie Faurite à Miribel (Ain). Cela pourrait également avoir des conséquences pour les annonceurs comme Adel El Hajjajy, du restaurant Le Palmier et de la pâtisserie orientale Trésors d'Orient à Dijon (Côte-d'Or). Ce dernier distribue des flyers tous les mois et cela fonctionne. L'impression et la distribution des dépliants lui coûtent 40 000 euros par an. Cependant, il ne regrette pas son investissement, car mille prospectus lui ramènent en moyenne un nouveau client fidèle.